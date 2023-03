‘BBB 23’: Key Alves é oitava eliminada com 56,76% dos votos

Sarah foi a segunda mais votada com 41,92% dos votos e Domitila teve apenas 1,32%

Mais uma sister deixou a casa do Big Brother Brasil 23. Depois de uma semana agitada e com muita confusão, Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline disputaram a preferência do público no oitavo paredão da temporada. Por causa de brigas com outros brothers, a votação ficou entre Key e Sarah. A eliminada da semana foi Key Alves com 56,76% dos votos. Sarah foi a segunda mais votada com 41,92% dos votos e Domitila teve apenas 1,32%.