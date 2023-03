HBO adianta exibição do último episódio da 1ª temporada de ‘The Last of Us’

Capítulo vai ao ar no próximo domingo, dia 12, mesmo dia de exibição do Oscar

Divulgação Série inspirada no videogame homônimo é sucesso na HBO



O último episódio de The Last of Us será adiantado em uma hora, conforme divulgou a HBO e a HBO Max nesta terça-feira, 7. O final da temporada da série será transmitido às 22h (horário de Brasília) no próximo domingo. No Instagram, o canal confirmou a exibição da série em horário mais cedo. “É isso mesmo: o último episódio da temporada de The Last of Us vai estrear às 22h, na HBO e HBO Max. Uma hora mais cedo, para dar tempo de se recuperar depois do episódio”, escreveu o perfil. A trama é baseada no game homônimo, em que a humanidade é quase extinta devido à infecção do fungo cordyceps. Passados 20 anos, Joel (Pedro Pascal) é contratado para levar Ellie (Bella Ramsey) para fora de uma zona de quarentena, mas o trabalho não é simples. Os dois entram em uma jornada pelos Estados Unidos, dependendo um do outro para sobreviver. A série virou uma das mais aclamadas do catálogo da HBO e é favorita nas próximas premiações.

*Com informações do Estadão Conteúdo