‘BBB 23’: Marília é a primeira eliminada do reality com 52,7% dos votos

Maquiadora perdeu a votação no quarto secreto para Fred Nicácio, sua dupla na primeira semana

Reprodução/ instagram @mariliamiranda Marília é a primeira eliminada do BBB 23



O Big Brother Brasil 2023 tem seu primeiro eliminado da temporada. Com 52,7% dos votos, Marília foi a escolhida para deixar o reality no primeiro paredão “falso” da temporada. Fred Nicácio teve 47,3% dos votos. Dessa vez, a dinâmica do paredão foi eliminação em dupla. Fred Nicácio e Marília foram para o quarto secreto e, entre eles, o público precisou escolher quem voltaria para a casa nesta quinta-feira, 26. Na conversa com Tadeu, a maquiadora explicou o que aconteceu para terminar em sua eliminação. “A maneira como eu me vi diante das pessoas, como eu via a não aceitação de algumas pessoas me fez me conter, me fechar um pouco mais. Com as pessoas que eu me dei bem eu me abria e me jogava. Eu pensava também muito no Fred, em não prejudicar ele, e acho que esse foi o meu maior erro”, disse.