RBD anuncia show extra em São Paulo para 18 de novembro

Grupo mexicano já soma três datas no Brasil na turnê ‘Soy Rebelde’

Reprodução/Instagram/anahi Turnê só não terá a presença de Alfonso Herrera, o Miguel da novela Rebelde



A banda mexicana RBD aumentou sua lista de shows no Brasil. Nesta quinta-feira, 26, o site oficial do grupo adicionou mais um show em São Paulo, no dia 18 de novembro, no Allianz Parque. No último dia 19, a banda tinha anunciado shows no dia 17 de novembro, na capital paulista, e no dia 19 de novembro no Rio de Janeiro. Após a lista inicial da turnê ‘Soy Rebelde’, o RBD adicionou shows em várias cidades pelo mundo. Os ingressos serão vendidos no site da Eventim e começam no dia 2 de fevereiro para clientes do Banco BRB e no dia 3 de fevereiro para o público geral. Em São Paulo, os valores variam de R$ 210 a R$ 850, de acordo com o setor do estádio. No Rio o show acontecerá no estádio Nilton Santos com valores menores, de R$ 195 a R$ 850. A turnê começa em agosto nos Estados Unidos.