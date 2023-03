‘BBB 23’: Participantes ficam em choque ao assistir Key Alves em ‘La Casa de los Famosos’; veja reação

Cezar chorou e membros do quarto deserto ficaram surpresos; Fred e Bruna acreditaram que Larissa tinha sido a selecionada

Reprodução/ TV Globo Brothers e sisters enlouqueceram ao assistir a jogadora de vôlei em outro reality



Finalmente os brothers e sisters do Big Brother Brasil 23 descobriram que Key Alves foi a selecionada para fazer o intercâmbio com o reality ‘La Casa de los Famosos‘, no México. Durante a tarde deste domingo, 19, a entrada da jogadora de vôlei no reality foi mostrada para todos na sala. Felizes e chocados, os brothers pareceram não acreditar no que viam. A reação foi mais efusiva entre os participantes do quarto fundo do mar, amigos de Key. Bruna e Fred já tinham especulado que Larissa estaria no reality mexicano. Cezar, grande amigo da jogadora no reality, chorou ao rever a amiga. Neste domingo, 19, a cena será exibida no programa ao vivo da formação do paredão.