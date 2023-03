‘A internet acabou com a minha família’, desabafa Fred sobre fim de relacionamento

Influenciador digital comentou sobre o tema com outros participantes na madrugada deste domingo, 19, no Big Brother Brasil

Durante uma conversa com participantes do Big Brother Brasil 23, Fred fez um desabafo sobre um relacionamento passado onde mencionou a influência das redes sociais em sua vida pessoal. A conversa aconteceu na madrugada deste domingo, 19. O influenciador digital teve um relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa, que teve um ponto final em abril do ano passado. Ambos são pais do pequeno Cris. “A gente chegou à conclusão de que não estava da hora nem pra minha vida, nem pra dela e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceram uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo”, disse Fred, durante conversa com Marvvila, Gabriel Santana e Sarah.

Marvvila comentou que é preço que se paga pela fama. Em seguida, Fred seguiu comentando sobre o assunto. “Exato, mas assim, às vezes, a conta é muito desproporcional. Às vezes não, na maioria das vezes. Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho. Acabou com a minha família, a internet”, afirmou o brother.