‘BBB 23’: Primeiro Jogo da Discórdia é confirmado para esta terça-feira

Informação é do diretor de gênero do programa, Boninho, que usou as redes sociais para dar a notícia

Globo/Reprodução Brothers discutem em quem votar no primeiro paredão do BBB 23



O primeiro Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23 está confirmado para a noite desta terça-feira, 17. A informação é do diretor de gênero do programa, Boninho, que usou as redes sociais para dar a notícia. “Já que o BBB começou em uma segunda-feira, a gente pensou: o que pode ter na terça? O Jogo da Discórdia”, comentou em uma publicação no Instagram. O reality show estreou na última segunda, 16, e já contou com uma prova de resistência de onze horas. Nela, os brothers e as sisters tiveram que encarar uma sala apertada com consequências. A dupla Ricardo e Fred Desimpedidos venceu. Além de se livrarem da primeira eliminação da casa mais vigiada do Brasil, eles também garantiram R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay. Outro assunto que rendeu na prova foi a “treta” entre Gustavo e a atriz Bruna Griphao. Key Alves e Gustavo haviam sido eliminados injustamente da disputa. Depois de retornarem, Gustavo provocou a atriz. “Eu voltei. Chupa, Bruna. Não falou que o cowboy tinha saído?”, alfinetou. De canto, Bruna Griphao falou com a dupla Larissa sobre a atitude do brother. “Esse maluco é bom, mano. Não era para eu estar falando isso, porque estou com raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele”, disse.