‘BBB 23’: Prova do Líder tem consequências para quem desistir; confira

Prova de resistência definirá o quinto líder da temporada; brother/sister pode ir ao paredão direto

Reprodução/ TV Globo Participantes enfrentarão plataforma giratória, frio, calor e vento



A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 23 começou nesta quinta-feira, 16, desafiando os brothers/sisters tanto física como psicologicamente. Colocados em carrinhos de compra, os participantes precisavam encarar uma plataforma giratória que passa por três ‘estações’ com ventos, frio e calor. Os nove primeiros a saírem da prova precisam sortear consequências, entre elas estão: 3x ‘você está fora da próxima prova do líder’; ‘você está fora da prova do anjo’; ‘você não pode comprar o poder curinga da semana’; ‘você não pode votar no paredão’; ‘você está no paredão’; ‘escolha alguém para sair da prova com você’ e ‘você está na xepa’. A dinâmica da semana será a seguinte: no sábado ficará disponível o ‘Poder Curinga’ que será o ‘poder do silêncio’ em que o brother/sister pode impedir alguém de votar no próximo paredão. No mesmo dia tem prova do anjo. No domingo o paredão será triplo: o líder indica, o anjo imuniza, é usado o poder curinga e a casa vota em aberto. O emparedado pela prova do líder tem contragolpe e, por fim, uma prova bate-volta.