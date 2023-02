Ivete Sangalo se emociona na volta do Carnaval de Salvador: ‘Estava com saudades de sentir esse calor’

Evento volta a ser realizado após dois anos por conta da pandemia da Covid-19; última edição reuniu mais de 16 milhões de foliões

Reprodução/Twitter/@ivetesangalo Ivete Sangalo durante apresentação no Carnaval de Salvador



Após dois anos, o Carnaval de Salvador está de volta. Nesta quinta-feira, 16, Ivete Sangalo agitou os foliões na abertura da festa e não escondeu a emoção de retornar ao palco na festa considerada como a maior do mundo. A cantora abriu o Circuito Dodô com seu novo EP lançado recentemente. Além disso, a cantora trouxe hits como “Chega Mais” e os hits “Cria Da Ivete”, “Só Love Na Cabeça”, “Rua da Saudade”, “Se Saia” e “Batucada”. “Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular Carnaval de novo, poder se encontrar e redobrar a relação que a gente tem uns com os outros. É fundamental na nossa vida. Agradecer à Deus e a todos os orixás pela oportunidade de estar em Salvador fazendo a Pipoca da Veveta junto com vocês. Estava com saudades de sentir todo o calor de Salvador”, falou a artista.

Ivete destacou os 30 anos de carreira, que artista vai completar neste ano. A artista deseja que a festa seja um divisor de água e marque o início de uma retomada positiva para o povo. “O meu desejo é que o Carnaval seja parte dessa retomada positiva. Que seja um respiro para o povo, que a gente se divirta muito, para iniciarmos o ano com alegria, com uma bagagem emocional que eu acho que a gente precisa ter”, disse. “A necessidade de olhar o outro e se divertir com o outro, a pandemia fez a gente ficar nessa solidão, nessa solitude e se acostumar um pouco com isso. A gente precisa se desacostumar e se reconectar”, complementou a cantora. Os artistas farão o percurso mais famoso, da Barra até Ondina (circuito Dodô), com cinco horas de música, segundo informações da prefeitura. Claudia Leitte, Léo Santana, Timbalada, Tatau, Parangolé, são algumas das atrações da festa. Os funcionários dos camarotes fazem os últimos preparativos das estruturas nesta semana. Apesar disso, a festividade já começou na cidade, com blocos que lotam de foliões as principais ruas de Salvador. Em 2023, serão mais de 1 mil atrações gratuitas no Carnaval e mais de 2,6 mil horas de música. O encerramento da festa está previsto para quarta-feira de cinzas, 22, com Bell Marques. A última edição, em 2020, reuniu 16,5 milhões de foliões.