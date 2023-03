‘BBB 23’: Ricardo Alface vence prova e é o novo anjo da semana

Anjo é autoimune; brother colocou Bruna Griphao e Larissa no Castigo do Monstro

Reprodução/TV Globo Ricardo Alface encontra card em prova e consagra-se novo anjo da semana



Os fãs do Big Brother Brasil 2023 conheceram neste sábado, 25, o novo anjo da semana: Ricardo Alface. O biomédico venceu a prova de agilidade, que consistia em procurar e achar cards dentro de uma piscina de bolinhas. A cada rodada, cada participante que não encontrasse, estaria eliminado. Não participaram da dinâmica a líder da semana, Sarah Aline, além de Fred Nicácio e Larissa, que foram escolhidos pelo público para voltarem ao game depois da Casa do Reencontro. No final da disputa, Ricardo venceu e colocou Bruna Griphao e Larissa no Castigo do Monstro. Cada uma perdeu 300 estalecas. O que os brothers não sabem é que o anjo é autoimune, ou seja, Ricardo garantiu mais uma semana dentro da casa mais vigiada do Brasil. Além disso, o brother escolheu Domitila Barros e Cezar Black para o almoço do anjo.