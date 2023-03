Festa de Anitta tem passagem relâmpago de Billie Eilish, Lil Nas X no pagodão baiano e Lexa sem Guimê

Cantora brasileira comemorou 30 anos em São Paulo em evento que só terminou na manhã deste sábado; famosos como Juliette, Marina Rui Barbosa, Bianca Andrade e David Brazil marcaram presença

Reprodução/Instagram/@anitta/@lexa Anitta chegou à festa com look preto e amarelo; à direita, ela se diverte com as amigas Rebecca, Pocah e Lexa



A popstar Anitta comemorou seu aniversário de 30 anos em uma megafesta em São Paulo. O evento foi repleto de famosos como a apresentadora Maisa Silva, a atriz e influenciadora digital Jade Picon, as ex-BBBs Juliette e Bianca Andrade, a atriz Marina Rui Barbosa, o promoter David Brazil, e as cantoras Rebecca, Pocah e Lexa. Esta última estava desacompanhada do marido MC Guimê, que protagonizou uma polêmica no “Big Brother Brasil 23”. O funkeiro foi expulso do programa da Globo por passar a mão no bumbum da mexicana Dania Mendez, que passou três dias na casa. Apesar de ter expressado sua chateação com o episódio, a dona do hit Chama Ela perdoou o companheiro e manteve a relação. Na festa da amiga, no entanto, divertiu-se sozinha, dançando muito com Anitta.

A festa também teve presença internacional. A cantora americana pop Billie Eilish ficou cerca de meia hora. Já o rapper Lil Nas X, também dos Estados Unidos, aproveitou por mais tempo e foi filmando dançando durante apresentação do grupo Harmonia do Samba. As duas celebridades se apresentaram no Lollapalooza Brasil, no autódromo de Interlagos. O evento promovido pela artista de Honório Gurgel (bairro da zona norte do Rio de Janeiro) já tinha chamado a atenção após a compositora de Show das Poderosas publicar as regras em suas redes sociais. “Regras da minha festinha de ‘níver’: não tragam mais um, convidado não convida e eu não quero o meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço; não tire foto nem faça vídeo, não convidei ninguém para dar ‘close’ na internet; sem tietar famosos”, publicou Anitta. Apesar da recomendação, diversos vídeos pipocaram na internet. Iniciada na noite de sexta-feira, 24, a comemoração terminou apenas na manhã deste sábado, 25.

Veja vídeos e imagens da festa de Anitta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Lil Nas X se jogando no pagodão baiano na festa da Anitta. Esse é o tweet. pic.twitter.com/1rAyBmI0HI — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) March 25, 2023

🚨 Billie Eilish ficou 30 minutos na festa da Anitta e já está indo embora. pic.twitter.com/mLjKBhjBcW — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) March 25, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

passando mal com a anitta, lexa, pocah e rebecca dando cambalhota no chão e o lil nas x lá atrás olhando kkkkkkkkk pic.twitter.com/bdwNkMu4SH — robert (@creatorsboy) March 25, 2023

Marina Ruy Barbosa com a Anitta e Juliette no aniversário da cantora ontem (24) em São Paulo. pic.twitter.com/5kuCh2jdRx — Marina Ruy Barbosa (@noticiadamarina) March 25, 2023