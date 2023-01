‘BBB 23’: Ricardo vence prova e é o novo anjo

O biomédico foi melhor que Cezar Black na rodada decisiva

Reprodução/ TV Globo Ricardo 'Alface' é o novo anjo da semana



Neste sábado, 28, aconteceu a segunda Prova do Anjo da temporada do Big Brother Brasil 23. Apenas 12 brothers/sisters puderam participar da atividade. Com a ajuda de uma urna, os participantes eram sorteados e escolhiam quem gostariam de tirar da prova. Key Alves tirou Gabriel; Amanda tirou Domitila; Marvvila tirou MC Guimê; Cezar Black vetou Larrisa; Gabriel tirou Gustavo; Ricardo vetou Gabriel Santana; Fred Nicácio tirou Amanda e Sarah Aline vetou Bruno. A atividade era um circuito de atividades e o brother/sister que terminasse no menor tempo levava o colar da imunidade. Na primeira fase, os dois mais rápidos foram Cezar Black e Ricardo (Alface) e avançaram para a final. Quem ficou com o colar foi Ricardo. Para o castigo do anjo, o biomédico escolheu Gabriel Santana e Domitila Barros. Ele teve que apontar duas pessoas que são “malas sem alça”: chato, incoveniente, difícil de carregar. Os dois castigados passarão o tempo todo vestidos de mala, segurando a alça que caiu e, ao sinal sonoro, irão pra área das bagagens no gramado balançar sem parar. Cada castigado perde 300 estalecas. Os dois já estavam na Xepa.