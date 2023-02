‘BBB 23’: Sarah Aline vence prova e é a nova líder

A psicóloga venceu sua primeira prova no reality show

Sarah é a nova líder do programa em reinado curso



Mais uma semana se inicia para uma nova liderança no Big Brother Brasil 23. A dinâmica foi fácil com os brothers/sisters mergulhando em uma piscina de bolinhas para encontrar cards. Na sequência, eles precisavam escolher novos cards em números escolhidos. Em cada rodada, o número de participantes ia diminuindo. A psicóloga Sarah Aline venceu a prova e é a nova líder. Para o VIP, ela escolheu Ricardo Alface, Marvvila, Gabriel Santana e Fred Nicácio. A quinta-feira, 23, do reality show ainda teve Big Fone atendido por MC Guimê e formação de paredão relâmpago.