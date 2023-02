‘BBB 23’: MC Guimê atende Big Fone e ganha ‘Poder Supremo’; assista

Nesta quinta-feira, 23, haverá prova do líder e formação de paredão relâmpago

Reprodução/Globo MC Guimê atende Big Fone nesta quinta-feira, 23, no BBB



O Big Fone tocou no início da noite desta quinta-feira, 23, no Big Brother Brasil 23. MC Guimê foi o sortudo em atender e conquistar o “Poder Supremo’ para usar na formação do paredão relâmpago ainda nesta quinta. O poder dá direito de trocar qualquer pessoa da berlinda, inclusive a indicação do líder. Após escutar as instruções, o cantor logo disse “é segredo”. Isso porque se ele contar sobre o poder, o brother estará automaticamente no paredão. Conforme adiantado pela produção do programa, essa é a “Semana Turbo” na casa mais vigiada do Brasil. Nesta quinta, terá prova do líder e formação de paredão. O líder vai indicar um participante, o indicado tem direito a um contragolpe e a casa vota em um. Na sequência, Guimê poderá usar o “Poder Supremo”. A eliminação será no sábado, 25. Inclusive, no mesmo dia, o Big Fone vai tocar novamente.