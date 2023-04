‘BBB 23’ terá três eliminações e três provas do líder na próxima semana

Última festa do líder será realizada nesta quarta-feira, 5, com tema escolhido por Aline Wirley

Os fãs do Big Brother Brasil 2023 tiveram uma surpresa nesta segunda-feira, 3. A produção do programa anunci0u que a próxima semana entrará em “modo acelerado”. A casa mais vigiada do país terá três eliminações e três provas do líder. Com a nova dinâmica, a última festa do líder será realizada nesta quarta-feira, 5, com tema escolhido por Aline Wirley. Além disso, os participantes poderão turbinar, no decorrer das eliminações, o prêmio final, que é o maior da história do reality e que já está em R$ 2.170.000. A grande final está prevista para 25 de abril. Nesta terça-feira, 4, mais um participante deixará a casa. Estão no paredão desta semana Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila.