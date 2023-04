Nasa anuncia tripulação que vai à Lua em 2024; veja quem são os escolhidos

Tripulação inclui um negro e um canadense; essa será a primeira missão lunar no século 21

MARK FELIX / AFP Nasa revela os quatro astronautas que irão à Lua em 2024



A Nasa anunciou nesta segunda-feira, 3, a tripulação que vai à Lua em 2024. Uma mulher e três homens serão os primeiros seres humanos a viajar até as imediações da Lua no século 21 na missão Artemis 2, programada para dezembro. No comando estará o americano Reid Wiseman, de 47 anos. Ele é engenheiro de sistemas, piloto de provas e veterano de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional (ISS), em 2014. Já o piloto será Victor Glover, de 46 anos, que é engenheiro de sistemas com experiência como oficial da Marinha americana e veterano de uma missão de longa duração à ISS – entre 2020 e 2021, no segundo voo tripulado da cápsula Crew Dragon, da SpaceX. Christina Koch, de 44 anos, irá como especialista de missão. Ela é mestre em engenharia elétrica e veterana de uma expedição de longa duração à ISS – entre 2019 e 2020, quando bateu o recorde de maior estadia contínua de uma mulher no espaço. Outro especialista de missão será o canadense Jeremy Hansen, de 47 anos, vindo das Forças Armadas de seu país e com mestrado em física. Ele é o único não americano e é o primeiro canadense destinado a deixar a órbita terrestre, e o único do grupo a não ter ido ao espaço até o momento. Como parte do programa Artemis, a Nasa pretende enviar astronautas à Lua em 2025, mais de cinco décadas após o término das históricas missões Apollo em 1972. A agência espacial dos Estados Unidos espera estabelecer uma presença humana duradoura na superfície lunar e, eventualmente, lançar uma viagem a Marte. Recentemente, inclusive, o administrador da Nasa, Bill Nelson, disse que espera uma missão tripulada a Marte até 2040.