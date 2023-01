‘BBB 23’: Tiago Leifert veste camisa e diz que vai torcer por Fred Desimpedidos: ‘Vou puxar mutirão’

Ex-apresentador do reality show publicou foto no Instagram para declarar torcida

Reprodução/Globo Tiago Leifert comandou o BBB até a edição de 2021



O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, declarou sua torcida nesta segunda-feira, 16, para um dos integrantes desta edição do reality show: Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred Desimpedidos. Por meio do stories, no Instagram, ele publicou uma foto com uma camisa com o rosto do jornalista e influencer estampado. “Saí do BBB e agora vou puxar mutirão. Que fase”, escreveu Leifert. Fred Desimpedidos integra o grupo Camarote do “BBB 23”, que estreia nesta noite, a partir das 22h30, na TV Globo. Além do jornalista, o grupo conta com Aline Wirley, cantora e ex-Rouge, Bruna Griphao, atriz, Domitila Barros, Miss Alemanha, Antonio “Cara de Sapato” Jr., lutador de MMA, Fred Nicácio, médico e apresentador, Key Alves, jogadora de vôlei, Marvvila, cantora, Gabriel Santanna, ator, e Mc Guimê, cantor.