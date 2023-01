Mãe recebe críticas por fazer OnlyFans com a filha: ‘Nos divertimos muito’

Elas disseram que já faturaram mais de R$ 620 mil por meio da plataforma

Reprodução/Twitter/@evieleana_x Mãe e filha australianas fazem OnlyFans juntas



A australiana Evie Leana, de 37 anos, é criticada por internautas por vender conteúdo erótico no OnlyFans com a filha Tiahnee, de 20 anos. No entanto, ela disse que não se arrepende e, inclusive, destacou que “se diverte muito”. “As pessoas me diziam que eu deveria procurar um trabalho de verdade, que eu deveria ter respeito próprio, mas eu sabia que elas tinham a mente fechada”, iniciou em entrevista ao portal Closer. “Nunca vou me arrepender de fazer OnlyFans com a minha filha, nos divertimos muito”, acrescentou. De acordo com Evie, elas já faturaram mais de R$ 620 mil por meio da plataforma. Tiahnee, por sua vez, destacou a parceria entre elas. “Fez com que o público prestasse mais atenção em nós, ganhamos mais fãs e mais dinheiro”, completou.