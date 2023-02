‘BBB 23’: Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho se apresentam na festa de sexta-feira

Brothers e sisters também poderão curtir com karaokê, máquina de drinks e até um restaurante de comida japonesa

Reprodução/Instagram/@xandaviao - @zevaqueiro - @marifernandez - @nattan Cantores vão se apresentar no 'BBB 23' nesta sexta-feira, 10



A festa da próxima sexta-feira, 10, do Big Brother Brasil 23 promete agitar os brothers e as sisters. Isso porque vão se apresentar Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho. Estarão na casa mais vigiada do Brasil pela primeira vez os cantores Zé Vaqueiro e Nattanzinho. Já Xand Avião retorna ao programa em carreira solo. Mari Fernandez, por sua vez, se apresenta pela segunda vez no reality show. A festa, com o tema “ambiente urbano”, terá karaokê, máquina de drinks e até um restaurante de comida japonesa. Além disso, terá cabines de fotos e food trucks. No cardápio, estarão disponíveis mini pizzas, espetinhos de churrasco, salgadinhos e outros quitutes. Em relação a decoração, haverá outdoor, comércio, pontos de ônibus e estação de metrô, com base em elementos presentes nas ruas de grandes cidades. Jeans street com grafites coloridos vão estampar o figurino dos brothers e sisters.