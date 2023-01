Boninho acertou no elenco do BBB 23? Personalidades menos conhecidas podem se entregar e surpreender

O time ‘Camarote’ do reality gerou comoção por ter nomes que ainda não atingiram o ápice da fama

Montagem sobre fotos do Instagram: @caradesapato, @domitila_barros e @frednicacio Antonio Cara de Sapato, Domitila Barros e Fred Nicácio: rostos pouco conhecidos e números tímidos nas redes sociais



O “BBB 23” começa oficialmente nesta segunda-feira, 16, com o elenco formado por 12 participantes “pipocas” — dois deles escolhidos da Casa de Vidro — e 10 “camarotes”. Os nomes foram divulgados na quinta-feira, 12. Nas redes, internautas reclamaram que as personalidades famosas não são conhecidas, com exceção de nomes como Fred, ex-esposo de Boca Rosa, participante da 20ª edição do programa, e um dos nomes de destaque do canal Desimpedidos, e o cantor MC Guimê. A maioria dos nomes possui menos de 1 milhão de seguidores no Instagram. Há, inclusive, participantes “Pipoca” com mais influência nas redes do que alguns do “Camarote”. A queixa, porém, não se sustenta quando analisamos os nomes dos participantes “famosos” das edições anteriores. Brothers como o surfista Lucas Chumbo (“BBB 20”), o comediante Nego Di (“BBB 21”) e a dançarina Brunna Gonçalves (“BBB 22”) também não tinham fama a alcance nacional. Para a maior parte dos brasileiros, eram tão anônimos quanto Juliette, a vencedora da 21ª edição.

O atleta Paulo André brincou no Twitter afirmando que o elenco é formado por “pipocas caramelizadas”, nome que usavam para descrevê-lo quando ele entrou no programa, no ano passado. Hoje, porém, o segundo lugar da edição passada conta com mais de 9 milhões de seguidores, é patrocinado pela Nike e fez publicidade com grandes marcas de peso no mercado. Desde que o formato foi implantado, o “Camarote” sempre mesclou pessoas muito e famosas com rostos pouco conhecidos. Com esta edição tendo personalidades ainda menos conhecidas, podemos esperar mais deles.

Como é possível? Após os acontecimentos do “BBB 21”, com nomes como Projota e Karol Conká, os camarotes do “BBB 22” não se entregaram ao jogo tanto quanto o público esperava, com medo de queimarem a imagem deles fora da casa. Um elenco sem nomes de peso pode nos trazer pessoas que buscam, justamente, caírem na boca do povo e, assim, aumentarem a sua fama.

Um elenco com “famosos desconhecidos” também traz o gostinho de nostalgia das edições 1 a 19 do programa (quando não havia convites para celebridades) e agrada à parte do público que gostaria da volta do formato antigo. Vale lembrar que daqui a duas semanas nenhuma das 22 pessoas do elenco será “pipoca”; todos serão observados pela audiência por 24 horas e terão o mesmo tratamento dentro da casa. No fim, a divisão serve apenas para o processo seletivo e a diversão dos internautas de adivinharem qual será o próximo famoso a participar do programa. Quando o jogo começar, todos terão a mesma importância.

Conheça os camarotes do BBB 23



Aline Wirley

A paulistana de 41 anos é cantora e fez parte do grupo pop “Rouge”, febre entre jovens do começo dos anos 2000. Atualmente, ela reside no Rio de Janeiro e é casada, em relação não-monogâmica, com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio.

Bruna Griphao

A atriz, modelo e influenciadora digital de 23 anos já participou das novelas “Avenida Brasil”, “Haja Coração”, “Orgulho e Paixão”, “Nos Tempos do Imperador” e “Malhação – Casa Cheia”. A carioca também tem trabalhos no cinema e teatro.

Fred

Natural de São Paulo, o jornalista ganhou notoriedade em 2015, quando entrou para o time do Desimpedidos, canal no YouTube de futebol, humor e entretenimento. Ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, o influenciador de 33 anos também é pai de Cris, de 1 ano, fruto do seu relacionamento com a participante do “BBB 20”.

Domitila Barros

Talvez o nome menos conhecido dos camarotes, a pernambucana de 33 anos foi eleita Miss Alemanha em 2022, se consagrando como a primeira mulher imigrante e negra a vencer o concurso. A miss também já ganhou prêmio da Unesco.

Antônio ‘Cara de Sapato’

Com um nome nada convencional, o lutador de MMA foi campeão do reality show “The Ultimate Fighter: Brasil 3” na categoria peso pesado e lutou na UFC. O paraibano de 32 anos ganhou o apelido após um amigo brincar que ele parecia “um sapato de bico fino”.

Fred Nicácio

Apesar de ser formado em medicina, o carioca de 35 anos ficou conhecido ao integrar o elenco dos “Fabulosos” no reality show da Netflix “Queer Eye – Brasil”. Sua função no programa era a de cuidar do bem-estar dos participantes.

Key Alves

Paulista natural de Bauru, com apenas 23 anos, é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram. A atleta polemizou ao divulgar sua conta no OnlyFans e afirmar que ganha mais dinheiro com a plataforma do que com o esporte.

Marvvila

Carioca, a cantora de 23 anos desponta como promissora na cena do pagode. Em 2016, participou do reality musical “The Voice” e, em 2022, subiu ao palco do Espaço Favela do Rock in Rio. Seu primeiro DVD ao vivo, “Marvvila Na Área”, contou com participações de Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Xande de Pilares e Di Propósito.

Gabriel Santana

Outro jovem de 23 anos, o ator paulistano participou de novelas como “Chiquititas” e “Malhação”, mas despontou ao interpretar Renato, filho do vilão Tenório, no remake de “Pantanal”.

MC Guimê

Com 30 anos, o cantor e compositor tem seu nome consagrado na cena do funk nacional, com músicas como “Os Muleke é Liso” e “País do Futebol”. O paulista natural de Osasco é casado com a também cantora Lexa.