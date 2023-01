Paulo André é criticado após chamar Camarote do ‘BBB 23’ de ‘pipoca caramelizada’: ‘Ninguém te conhecia’

Atleta fez comentário em referência a uma conversa com Laís Caldas e Jade Picon no ‘BBB 22’

Reprodução/Twitter/@iampauloandre Paulo André participou do 'BBB 22'



O atleta Paulo André gerou polêmica nas redes sociais após opinar sobre a escolha de elenco da seção Camarote do “Big Brother Brasil 2023”. Pelo Twitter, o ex-BBB fez referência a um momento da 22ª edição, quando, em conversa com Laís Caldas e Jade Picon, ele afirmou ter entrado no reality show como um “pipoca caramelizada”. “Boninho levou a sério o lance da pipoca caramelizada, né?”, brincou. Alguns usuários não gostaram da piada do ex-brother. “Acontece, existe ‘pipoca’ famoso, como a Marília, e existe ‘camarote’ que ninguém conhece até entrar, como você”, disse um perfil. “Garoto, não seja delusional, ninguém te conhecia também”, comentou outro. Quando PA entrou no ‘BBB 22’, tinha 84 mil seguidores. O corredor finalizou o reality em terceiro lugar e hoje, com quase 9 milhões e 500 mil seguidores, atua como modelo.

Galera “pipoca caramelizada” era exatamente como eu me chamava lá dentro, nem eu entendia pq eu era camarote kkkk galera aí que não acompanhou ta emocionando 😂 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) January 12, 2023