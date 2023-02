Boninho quebra protocolo e provoca ex-BBB’s após campanha contra Fred Nicácio

Gabriel Fop, Bil Araújo e Gui Napolitano apareceram ‘harmonizados’ fazendo campanha contra o médico

Reprodução/Multishow Boninho se manifestou após ex-BBB's pedirem a saída de Fred Nicácio do 'BBB 23'



Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, surpreendeu ao se manifestar após Gabriel Fop, segundo eliminado do “BBB 23”, Bil Araújo, segundo a deixar o “BBB 21”, e Gui Napolitano, sexto a sair do “BBB 20”, fazerem uma campanha contra Fred Nicácio. O participante do “BBB 23” está no paredão e disputa a permanência na casa com Cara de Sapato e Cezar Black. Além da hashtag “ForaFredNicácio”, os ex-BBB’s usaram um filtro que simula uma harmonização facial (veja foto abaixo), fazendo piada com o procedimento estético realizado pelo médico. Em um post no Intagram sobre o mutirão de Gabriel, Bil e Gui contra Fred, Boninho provocou: “Isso está com mais cara de a favor”.

O posicionamento do diretor, que não costuma se pronunciar sobre os participantes do jogo, divertiu seguidores. “Toma (risos). Levou uma do Big Boss”, comentou uma pessoa. “Hable [fale] mesmo, Bobinho”, escreveu outra. “Não deixe o Fred sair, por favor… se precisar, pode manipular. Agente passa o pano”, brincou mais uma. Considerando o resultado parcial da enquete da Jovem Pan, a disputa está acirrada, mas é Cara de Sapato quem tem mais chances de deixar a casa nesta terça-feira, 28. Cezar, aparentemente, não corre o risco de ser eliminado.