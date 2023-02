Ricardo surpreende ao falar sobre suas preferências sexuais no ‘BBB 23’

Biomédico falou como ele é na hora H ao ser questionado por Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline

Ricardo matou a curiosidade de Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline no “BBB 23” e falou qual o seu perfil na hora H. Ao entrar na academia, os brothers disseram para Alface que eles estavam falando sobre sexo. “Conta para a gente como você é”, pediu a cantora. Fazendo um paralelo com as facetas de Ricardo no jogo, o ator de “Chiquititas” deu as seguintes opções: “Ele é o ‘novo jogador’, mais consciente, está aqui observando, analisando, tendo boas condutas. Ele é o ‘antigo jogador’, que vira para um lado, vira para o outro [agitado]. Ou o ‘facinho resenha’, aquele de boa, tranquilo”. “Eu não sou o cara que dá em cima de todo mundo na balada”, afirmou Ricardo. Os brothers explicaram que não era sobre isso a pergunta e deixaram claro que queriam saber como ele é na cama. O biomédico então revelou: “Não gosto de chegar e já ‘pá, pá, pá’. Existe uma preliminar muito massa”. Sarah comentou: “É um facinho da resenha então?”. Ricardo concordou e disse que também gosta de fazer a parceira rir no momento a dois. “Fazer rir é importante”, falou Marvvila. Sarah concordou: “É assim que a gente tira a roupa”. Alface então acrescentou: “É isso. Não sou o coelhinho não. Mas depois que começa o ‘pá’, aí é ‘pá’”.