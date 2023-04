Cezar Black é convidado pela Presidência para solenidade sobre piso salarial da enfermagem: ‘Muito especial’

Enfermeiro levantou inúmeras vezes a bandeira durante sua participação no ‘BBB 23’

João Cota/Globo Enfermeiro Cezar Black participou do Big Brother Brasil 2023



O ex-BBB Cezar Black revelou nesta terça-feira, 18, que recebeu convite da Presidência da República para comparecer na solenidade de assinatura do projeto de lei que pretende regulamentar o piso salarial da enfermagem. O enfermeiro levantou inúmeras vezes a bandeira durante a edição deste ano do reality show. “Eu sempre vivi a enfermagem, sempre escolhi a enfermagem, tudo que eu tenho eu devo muito à enfermagem. Estar podendo participar desse momento é de grande alegria. A enfermagem é uma classe que na área da saúde é o principal pilar. Sem a enfermagem, não se tem saúde. É uma classe que sempre foi muito desvalorizada em relação a outras classes. Essa briga pelo piso salarial é uma briga muito antiga que vai levar, além de uma remuneração melhor, também a uma dignidade à classe como um todo”, comentou Cezar em entrevista ao gshow. De acordo com o ex-brother, o convite partiu diretamente da Presidência. “Entraram em contato com a assessoria e fiquei muito honrado, muito feliz. Pra mim, é um momento muito especial”, completou.