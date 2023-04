Cris Dias cobra pensão de Thiago Rodrigues: ‘Prefiro humilhação a ver meu filho negligenciado’

Apresentadora da Band disse também que recebeu ‘ameaças de processo judicial’ por estar expondo o caso

Reprodução/Instagram/crisdiass/euthiagorodrigues Cris Dias voltou a expor que Thiago Rodrigues não pagou a pensão alimentícia do filho



A apresentadora Cris Dias voltou a usar as redes sociais nesta terça-feira, 18, para cobrar a pensão alimentícia do filho que tem com o ator Thiago Rodrigues. Em tom de desabafo, a jornalista esportiva da Band disse que todos os meses acontece a mesma coisa. “O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão”, postou no Twitter. De acordo com Cris, o ex-marido chegou a declarar que procuraria a Justiça se ela continuasse expondo o assunto na internet. “Recebi ameaças de processo judicial porque ‘explano’. Quem tem dinheiro para entrar na Justiça pode pagar pensão, certo?!”, provocou.

A jornalista, que já comandou o “Globo Esporte”, também rebateu os seguidores que a criticaram dizendo que ela reclama da falta de pagamento da pensão após um dia de atraso. “Hoje é dia 18 e nada. O 5º dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. Zero reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que têm pena, não querem fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar a pensão?”, disparou Cris. Vale lembrar que no mês passado, a ex-contratada da Globo também expôs nas redes sociais que Thiago não havia pagado a pensão de Gabriel, de 13 anos e, na ocasião, o ator declarou que o pagamento estava apenas um dia atrasado. Ele também afirmou que não achava normal ela expor o caso nas redes sociais: “Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades”.

