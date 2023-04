Com 51,14% dos votos, Fred Nicácio é o 13º eliminado do ‘BBB 23’

Bruna Griphao foi a segunda mais votada com 47,53% dos votos e Sarah Aline teve apenas 1,33%

Reprodução/TV Globo Médico Fred Nicácio é o 13º eliminado do 'BBB 23'



Mais um brother deixou o Big Brother Brasil 2023 na noite desta terça-feira, 11. Com 51,14% dos votos, o médico Fred Nicácio é 13º eliminado do reality. No último domingo, ele foi parar no paredão após ser indicado pelo então líder da semana Ricardo Alface. Essa é a terceira vez que Fred Nicácio é eliminado. A primeira aconteceu no paredão de estreia da casa mais vigiada do Brasil. Ele e Marília foram para o quarto secreto, onde o público optou por eliminar de vez a sister. Fred Nicácio voltou e foi o sétimo eliminado. No entanto, o médico voltou para o programa após vencer a repescagem, que aconteceu quase um mês depois de sair com todos os outros participantes que haviam sido eliminados da casa. No paredão desta terça, Bruna Griphao foi a segunda mais votada com 47,53% dos votos e Sarah Aline teve apenas 1,33%.