Jeremy Renner relembra desespero durante acidente na neve: ‘Meu olho saltou para fora’

Intérprete do super-herói Gavião Arqueiro foi atropelado por uma máquina ao tentar desviá-la para que não atingisse seu sobrinho

Reprodução/Instagram/jeremyrenner Jeremy Renner ficou internado quando sofreu acidente na neve



O ator Jeremy Renner contou que entrou em desespero ao sentir que seu “olho saltou para fora” durante o acidente que sofreu na neve, em Nevada, nos Estados Unidos, em janeiro deste ano. O intérprete do super-herói da Marvel Gavião Arqueiro foi atropelado por uma máquina chamada Snowcat ao tentar desviá-la para que não atingisse seu sobrinho. O acidente resultou em um trauma torácico e em várias lesões ortopédicas que deixaram o ator debilitado por mais de dois meses. Além de quebrar oito costelas em 14 lugares diferentes, o artista também quebrou o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, o tornozelo esquerdo, a clavícula direita e o ombro direito. Ele feriu ainda o rosto, a mandíbula, o fígado e o pulmão entrou em colapso. Durante participação no programa Jimmy Kimmel Live!, o astro de Hollywood deu mais detalhes sobre o grave acidente. De acordo com o ator, seu olho saltou para fora com o impacto do veículo em seu corpo. “Meu olho saltou para fora. Isso foi estranho, mas eu tive sorte de que nenhum dos meus órgãos foi prejudicado”, relembrou.