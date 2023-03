Dania Mendez entra na casa do ‘BBB 23’, e brothers a shippam com Cara de Sapato

Mexicana ficará na casa mais vigiada do Brasil por alguns dias e terá uma missão

Reprodução/Globo Dania Mendez entra no 'BBB 23' e é recebida pelos brothers e sisters



Os participantes do Big Brother Brasil 2023 foram surpreendidos, na tarde desta quarta-feira, 15, com a chegada de Dania Mendez, confinada do La Casa de Los Famosos 3, do México. A sister do reality show mexicano entrou na casa mais vigiada do Brasil após toque surpresa do Big Fone, que foi atendido por Cezar Black. “Foi trote. ‘Dirija-se agora mesmo à porta de expulsão e aguarde uma surpresa'”, contou o enfermeiro. A modelo e influenciadora se apresentou aos brothers e cumprimentou um a um. “Lindos todos”, disse a visitante. Na sequência ela foi bombardeada de perguntas e explicou que está em um intercâmbio e veio direto de outra casa, de olhos vendados, para entrar no ‘BBB 23’. A mexicana também contou que ainda participa do La Casa de Los Famosos 3 e que não foi eliminada do programa. Após euforia, os brothers começaram a shippar a visitante com o lutador Cara de Sapato. “É grande”, elogiou a mexicana. Nesta semana, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, disse que Dania ficará na casa com os brothers por alguns dias e que terá uma missão. Ela poderá decidir se quem comprar o Poder Curinga terá o voto duplo ou o voto anulado durante a formação do próximo paredão. Além disso, os brothers não sabem que, enquanto Dania está no ‘BBB 23’, Key Alves, penúltima eliminada do reality, estará no La Casa de Los Famosos 3.