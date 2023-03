Australiano tenta gravar cobra de perto e é mordido no rosto: ‘Loucura a quantidade de sangue’

Píton da Austrália não é venenosa, porém, possui dentes profundos e afiados; especialistas recomendam manter distância desse animal, que só ataca quando se sente vulnerável

Reprodução/Youtube/@ Test1 Joey Zayne foi mordido por uma píton da Austrália



Um australiano, identificado como Joey Zayne, foi mordido no rosto por uma cobra ao tentar gravá-la de perto. A píton da Austrália, que não é venenosa, mas tem dentes profundos e afiados, estava rastejando por uma árvore. Ao ver a cena, o homem resolveu gravá-la, mas foi surpreendido pelo animal que lhe deu uma mordida no rosto. No mesmo instante o sangue começou a escorrer. “Estou bem, estou bem. É loucura a quantidade de sangue”, disse em um vídeo compartilhado na internet. Em entrevista ao canal ‘7News’ especialistas alertaram sobre o risco de chegar perto desses animais. “Se você vir uma cobra, você sabe, basta lhe dar bastante espaço. Eles não atacam sem motivo”, disse David Walton, da Cairns Snake Removals, acrescentando que elas precisam se sentir vulneráveis para dar uma resposta defensiva.