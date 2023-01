ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Cezar Black, Domitila Barros ou Gabriel ‘Fop’?

Segundo paredão do reality show da TV Globo foi formado na noite deste domingo, 29

Montagem sobre fotos/Reprodução/Gshow Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel 'Fop' estão no segundo paredão do "BBB 23"



Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel “Fop” estão no segundo paredão do “BBB 23”, formado na noite deste domingo, 29. Indicado pelo líder Antonio “Cara de Sapato”, o enfermeiro Cezar Black foi o primeiro emparedado. O baiano, então, teve direto a um contragolpe e preferiu chamar Gabriel “Fop” para a disputa. MC Guimê e Domitila Barros, os dois mais votados da casa, também seriam levados para a berlinda. Conforme preestabelecido no “Poder Coringa” da semana, comprado pelo líder, um dos dois poderia ser vetado do paredão. “Cara de Sapato”, assim, preferiu salvar o funkeiro. Desta forma, quem foi prejudicado foi o empresário Cristian, terceiro mais votado entre os confinados. Na “Prova Bate-Volta”, contudo, o empresário gaúcho levou a melhor e se livrou. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 31. Enquanto isso, aqui você pode escolher quem você deseja tirar do programa.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.

Quem você quer eliminar do 'BBB 23'?

