ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Cezar Black, Gabriel Santana ou Tina?

Amanda conseguiu se livrar do paredão formado neste domingo, 6, na prova Bate e Volta

Reprodução/Globo Cezar Black, Gabriel Santana e Tina estão no terceiro paredão do 'BBB 23'



O terceiro paredão desta edição está formado e disputam a permanência no “BBB 23” Cezar Black, Gabriel Santana ou Tina. A angolana atendeu o primeiro Big Fone da edição e mandou Gabriel e Domitila direto para o paredão, mas Paula, que conseguiu arrematar o Poder Coringa esta semana, teve como missão escolher qual dos brothers ia para a berlinda e qual seria salvo. Ela indicou o ator e livrou a ativista. Cristian deu o colar do anjo para Key Alves. Na sequência, o líder Gustavo indicou Tina. O emparedado pelo Big Fone teve direito a um contragolpe e puxou Amanda para o paredão. Na votação da casa, Cezar Black foi o alvo e recebeu nove votos. Dos quatro indicados, apenas três disputaram a prova Bate e Volta. Amanda conseguiu se livrar do paredão e faturar R$ 10 mil, já Gabriel e Cezar se juntaram a Tina. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 7.

Quem você quer eliminar do 'BBB 23'?

0% Cezar 51 votos 0% Gabriel Santana 14 votos 0% Tina 49 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.