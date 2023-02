‘BBB 23’: Cristian vence prova e se torna o novo anjo

Brother se saiu melhor em uma disputa conta Larissa, MC Guimê, Fred, Bruna Griphao e Fred Nicácio

Cristian chamou Sarah Aline, Cezar e Marvvila para o Almoço do Anjo



Cristian venceu a Prova do Anjo que aconteceu neste sábado no “BBB 23”. O brother disputou com Larissa, MC Guimê, Fred, Bruna Griphao e Fred Nicácio. A decisão de quem ia participar da prova aconteceu por sorteio. A missão dos participantes era a de encontrar seis lasanhas cenográficas de sabores diferentes em um labirinto. No percurso, havia alguns bônus e, quando encontrados, o brother apertava um botão e diminuía 10 segundos do seu tempo final. Ao encontrar as lasanhas, o participante tinha que colocar em um carrinho de supermercado e ir para a segunda etapa, que consistia em montar uma lasanha, também cenográfica, seguindo o gabarito do telão. Vencia quem completasse a prova em menos tempo. Cristian conseguiu pegar os três bônus e terminou a prova com o tempo de 106.516 segundos. Bruna foi a sister que demorou mais tempo para cumprir o desafio, concluindo em 201.722 segundos. Ao vencer a prova, o novo anjo pode escolher três pessoas para um almoço especial e Cristian chamou Marvvila, Cezar e Sarah Aline. Já o castigo do monstro ele deu para MC Guimê e Amanda.