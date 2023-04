ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Fred Nicácio, Bruna Griphao ou Sarah Aline?

Amanda conseguiu se livrar da votação do público ao vencer a prova Bate e Volta

Reprodução/Gshow Fred Nicário, Bruna Griphão e Sarah Aline são os emparedados da semana



Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline, são os indicados ao paredão desta semana e disputam a permanência no “BBB 23″ na terça-feira, 11. A noite de votação começou Cezar Black sabendo que o anjo era autoimune. Ele foi pego de surpresa e comemorou bastante. Na sequência, o líder Ricardo indicou Fred Nicácio, dizendo que o jogador, no privilégio que ele teve de ter voltado ao programa pela segunda vez, precisa ir nesse momento para o paredão, até porque ele poderia ter voltado ao programa com outras visões. Vale lembras que Fred e Larissa foram o selecionado pelo público para repescagem. Bruna e Sarah foram as mais votadas na casa, cada uma recebeu quatro votos e Ricardo precisou desempatar, mandando a carioca para o paredão e salvando a paulistana. Ele e Sarah vivem um romance na casa. Com o poder coringa da semana, Aline, que tinha sido indicada pelo anjo junto com Amanda ao paredão, ganhou o poder de Contragolpe e puxou Sarah. Na sequência, o enviado pelo líder, Fred Nicácio, tinha o poder de tirar uma das indicadas pelo anjo, e optou por Sarah, mas, o tempo dela fora do paredão não demorou muito, porque ela voltou a ser puxada por Amanda e compôs os indicados. Na prova Bate e Volta Amanda levou a melhor e se livrou do paredão.

0% Fred Nicácio 21689 votos 0% Bruna Gripao 21694 votos 0% Sarah Aline 7424 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.