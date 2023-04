Manoel Soares explica comentário polêmico sobre receber 15 vezes menos que colega de trabalho

Apresentador informou que fala retirada da sua participação no podcast ‘Quem pode, Pod’, era referente a cachês de publicidade e não a Patrícia Poeta, como apontado por alguns internautas

Reprodução/Globo Manoel Soares é co-apresentador do Encontro com Patricia Poeta na Globo



Após a viralização do trecho de uma entrevista, realizada em janeiro, ao podcast “Quem pode, Pod”, em que o apresentador Manoel Soares diz receber “15 vezes menos que a pessoa que está ao seu lado’ – o que gerou centenas de críticas nas redes sociais – ele usou as redes sociais para desmentir os boatos gerados de que seu salário seria bem inferior ao da Patrícia Poeta, com que divide o programa Encontro, da rede Globo. Por meio do Instagram e Twitter, ele compartilhou um comunicado em que diz: “Diferente do que vem sendo repercutido, não se trata do salário na TV Globo, mas sim sobre eventuais cachês na publicidade”. Soares também informou que graças a Deus, o seu salário é justo e não teria em expor caso o cenário fosse diferente. A razão para a recente repercussão dessa fala, vem após semana de um “mal-estar” entre os apresentadores do Encontro. Patricia enfrentou uma enxurrada de críticas por interromper ao vivo uma fala de Manoel e também por passar na frente dele no momento que o apresentador falava olhando para a câmera. Em nota, a apresentadora disse que o que aconteceu “foi uma casualidade” de um programa ao vivo. Após o ocorrido, a apresentadora abriu o programa seguinte dizendo: “Deixa eu dar bom dia para o meu parceiro Manoel Soares. Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”, declarou a apresentadora enquanto caminhava até Manoel. O jornalista cumprimentou a apresentadora titular da atração matinal da Globo sem esboçar muito ânimo. A reação não foi bem aceita nas redes e houve uma centena de críticas. “Meu Deus do céu, se a Patricia Poeta forçar mais, caga ao vivo (percebam a empolgação do Manoel…)”, escreveu outro. “Essa Patrícia Poeta está tão debochada em relação ao Manoel, ela literalmente está sendo sarcástica e mandando indiretas ao vivo”, acrescentou mais um.