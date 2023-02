Gustavo vence prova de agilidade e é o novo líder do ‘BBB 23’

Fazendeiro e empresário colocou no Vip os seguintes brothers: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cezar Black e Marvvila

Reprodução/Globoplay Gustavo vence prova e é o novo líder do 'BBB 23'



Os fãs de Big Brother Brasil conheceram na madrugada desta sexta-feira, 3, o líder desta semana do reality show. O fazendeiro e empresário Gustavo venceu a prova de agilidade, velocidade e habilidade. O brother fez o menor tempo em um percurso cheio de obstáculos. Gustavo desbancou o lutador Cara de Sapato, que era o atual líder. Após a conquista, Gustavo colocou no Vip os seguintes participantes: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cezar Black e Marvvila. Agora, os brothers esperam pela festa desta sexta-feira, que contará com a participação da cantora sertaneja Simone Mendes, que vai estrear seu show de carreira solo no ‘BBB 23’, do grupo de pagode Menos é Mais, e do cantor Felipe Araújo, que fará sua primeira apresentação na casa mais vigiada do Brasil.