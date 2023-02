Henrique Fogaça anuncia afastamento do ‘MasterChef’; saiba detalhes

Jurado do reality culinário da Band disse que vai se ‘dedicar a questões pessoais’; substituto já foi escolhido

Reprodução/Band Jurado desde 2014, Henrique Fogaça fará pausa no 'MasterChef'



O chef de cozinha Henrique Fogaça anunciou nesta quinta-feira, 2, que vai se afastar do “MasterChef”. Ele é jurado do reality culinário da Band desde a estreia da atração, em 2014. “O ‘MasterChef’ para mim tem sido mais que um programa, é uma família, e faz parte da minha vida, e sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, explicou Fogaça nas redes sociais. Segundo o chef, ele vai participar do “MasterChef Profissionais” e do “Masterchef+”. Fogaça aproveitou a oportunidade para agradecer os fãs que o acompanharam nestes nove anos de programa. “Agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, afirmou o chef. Durante sua ausência, o chef Rodrigo Oliveira é quem assumirá de julgar os participantes do reality ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin. “Espero que seja uma temporada linda e enriquecedora para todos nós e que a família, a quebrada e o nordeste se sintam bem representados”, disse o novo jurado nas redes sociais.