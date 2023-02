Key Alves choca ao fazer revelação no ‘BBB 23’ e público reage: ‘Sapiosexual?’

Jogadora de vôlei revelou na casa mais vigiada do Brasil que nunca leu um livro na vida e momento viralizou

Reprodução/Globo Key Alves disse no 'BBB 23' que nunca leu um livro



Um comentário feito por Key Alves no “BBB 23” viralizou nesta terça-feira, 14, nas redes sociais e rendeu muitos comentários. Em conversa no quarto do líder com Gustavo, Cristian e Sarah Aline, a jogadora de vôlei confessou: “Eu lia errado mesmo, eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro. Cara, eu ficava: ‘Como é que vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática?’”. O que chamou atenção dos seguidores é que a sister de 23 anos declarou ao entrar no programa que se considera sapiosexual, termo usado para quem sente atração sexual e/ou romântica por uma pessoa considerando sua capacidade intelectual. Resumidamente, o intelecto chama mais atenção que a aparência física. “A Key falando que nunca leu um livro na vida. Só prova a teoria que ela é sapiosexual porque todo mundo parece mais inteligente que ela”, disparou um seguidor. “A sapiosexual que pegou o cowboy e nunca leu um livro”, ironizou outro. “Sempre que perguntarem porque leitura é importante lembrem-se desse vídeo. Agora entendo porque a gata disse que era sapiosexual e depois pegou o Gustavo”, provocou uma pessoa. “E se diz sapiosexual? (risos)”, comentou mais uma. Assista:

a sapiosexual que pegou o cuboy e nunca leu um livro pic.twitter.com/8u9HDZm5fR — gabi jurídico amanda (@meawromantics) February 14, 2023

É fácil ser sapiosexual quando qualquer pessoa é mais inteligente q você #BBB23 https://t.co/tY9mRaeDJn — Clarinha (@0301Clarinha) February 14, 2023