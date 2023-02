Key Alves e Fred Nicácio acusam Bruna Griphao de agressão após briga no ‘BBB 23’; veja

Atriz teria acertado a mão no rosto de Amanda durante uma discussão que teve Ricardo e envolveu toda a casa

Reprodução/Globo Bruna Griphao chorou após a briga e disse que não queria ter gritado com Ricardo



Uma briga generalizada tomou conta do “BBB 23” na tarde desta segunda-feira, 27, e uma suposta agressão de Bruna Griphao está sendo especulada. A confusão começou no momento em que os brothers se preparavam para uma participar de uma ação promovida por um dos patrocinadores do reality. Eles teriam que usar o celular que fica na casa para gravar vídeos promovendo a marca, mas a forma que os brothers decidiram se organizar para isso não agradou Ricardo. “Eu vou ter que esperar todo mundo sendo que eu peguei o celular primeiro?”, disparou o biomédico. Os ânimos na casa começaram a ficar mais agitados e, em meio ao bate-boca, Alface e Bruna se estranharam. O biomédico se irritou após a atriz dizer que estava se segurando para não mandar ele ir “tomar no c*”. “Você é mal educada, mano. Quer crescer para cima de todo mundo. Eu estou de saco cheio de você”, gritou o brother. “Olha o seu estado, você é um babaca”, rebateu Bruna, que não gostou do fato de Ricardo ter aumentado seu tom de voz com ela.

A discussão ficou mais acalorada e a câmera da sala foi cortada para a cozinha, sendo possível apenas ouvir a gritaria. A briga acabou envolvendo a casa inteira e, aparentemente, Bruna acertou a mão no rosto de Amanda no calor da emoção. Key Alves e Fred Nicácio começaram a falar na casa que a atriz agrediu a médica. “Se acertar o balde na cabeça do amiguinho sem querer é agressão, então para mim isso aqui que ela fez é agressão também. Vou falar [com a produção]”, disse a jogadora de vôlei. Nicácio concordou com Key e disse que também ia reclamar da atitude de Bruna. Na cozinha, Amanda foi questionada se estava bem e respondeu que seu rosto estava vermelho porque ela tinha passado gelo na região em que foi supostamente atingida pela atriz. No quarto Deserto, Ricardo disse para MC Guimê e Gabriel Santana que não considera a atitude de Bruna uma agressão: “Ela soltou o braço sem querer. Isso não foi agressão. O negócio é você ter a intenção de agredir”. Depois da confusão, Bruna chorou e disse a Alface que não queria ter gritado com ele.

*todo mundo explicando como funcionava* Alface: "ação é meu, o crédito é meu eu uso como eu quiser!"

Guime: "as idéia do alface?!"

Gabriel: "eu não entendi"

Bruna: "eu tô me segurando pra não mandar tomar no uc"

Alface: "VAI VOCÊ PRIMEIRO ENTÃO" #BBB23pic.twitter.com/yu8xGjKfzI — deb pikas 🎢 (@soubrulari) February 27, 2023

Passando pano pra agressão, cortam a câmera!!! #bbb23 BRUNA EXPULSA pic.twitter.com/PoaBRZHeRI — bea (@beatricezsz) February 27, 2023

Amanda afirmando que foi sem querer. Mosca dizendo que foi sem querer . Quem tá botando pilha de agressão é o Nicácio e K**. Eles querem a expulsão da Bruna! Vamo macetar o Gshow! #ForaFred #ForaFredNicacio #ForaNicacio #FicaSapato #BBB23 #DocShoe #TeamAmanda #TeamSapato pic.twitter.com/0DZzks5gCm — #Anna🌵🤙👞 (@ecactanna) February 27, 2023

deixem um pouco do ranço da key de lado e vamos admitir que ela não está errada. Se a Maria foi expulsa por dar uma baldada na cabeça da Natália, sem querer pq o que a Bruna fez não iria ser considerado agressão? pic.twitter.com/vuedkrxOky — julia obx³ 🔗 (@malfoyavila) February 27, 2023