MC Guimê expõe em festa do ‘BBB 23’ que atitudes de Lexa o incomodam: ‘Fico doido’

Funkeiro falou que ele e a esposa são diferentes em vários aspectos; cantora se manifestou nas redes sociais

Reprodução/Globo MC Guimê falou sobre seu relacionamento com Lexa no 'BBB 23'



Durante a primeira festa do “BBB 23”, que começou na noite de quarta-feira, 18, e se estendeu até a madrugada desta quinta-feira, 19, o cantor MC Guimê expôs que ele e a cantora Lexa possuem comportamentos muito diferentes e isso o deixa “doido”. O casal já está junto há sete anos e, em outubro do ano passado, eles anunciaram o fim do casamento e ficaram dois meses separados. Os artistas, no entanto, reataram no finalzinho de dezembro, pouco antes do funkeiro ser confinado para participar do reality da Globo. Após algumas bebidas, Guimê falou para Marvvila sobre seu relacionamento: “Sou casado com uma mulher, ela está ouvindo agora, que eu amo de paixão, minha vida. Eu e ela somos diferentes em vários ‘bagulhos’, eu fico doido. Ela chega, joga toalha na cama e saí, pega maquiagem e joga do outro lado e joga o salto em cima da minha cara. Eu falo: ‘Que porr* que está acontecendo?’. Mas o amor, a compreensão, ela me ensina muito, me evoluiu para caralh* como homem, como artista, com tudo”. Lexa encarou a fala do marido como uma declaração de amor e publicou nas redes sociais: “Eu te amo! Bora casar de novo? E assim estamos indo para o oitavo ano juntos! O jeito que você me trata e fala de mim chega a me emocionar”. Vale lembrar que quando reatou com o cantor, a dona do hit Sapequinha demonstrou que planeja engravidar em breve.