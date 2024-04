‘BBB 24’: Buda, Alane e Isabelle disputam o 19° paredão

Davi levou a coroa da liderença pela primeira vez no programa, além de faturar R$ 100 mil

Divulgação Alane disputa seu oitavo paredão no BBB 24



No último domingo (7), Giovanna foi a 18ª eliminada do BBB 24, com 75,35% dos votos. Logo em seguida, houve uma nova prova do líder, visto que o reality está em “modo turbo” e se aproxima da final. Davi levou a coroa da liderança pela primeira vez no programa, além de faturar R$ 100 mil. Na hora da formação do paredão, o líder indicou Lucas Henrique, Alane, que não teve um bom desempenho na prova do líder e foi automaticamente para o paredão, e Isabelle, que foi a mais votada da casa. A disputa pela liderança requeria habilidade e sorte. Na prova, os participantes jogaram golfe em três pistas com alguns obstáculos. Na 1ª fase, o participante que desse mais tacadas para alcançar a marca – resultando no pior desempenho, estava automaticamente no paredão, como foi o caso de Alane, que enfrenta o seu oitavo paredão, ficando atrás de Babu Santana, que no BBB 20 foi 10 vezes para a berlinda. Na 2ª parte da prova, os dois participantes com o pior desempenho foram eliminados: Lucas e Beatriz. Na disputa final foram Davi, Matteus e Isabelle e o motorista de aplicativo levou a melhor, escolhendo Isabelle para integrar o VIP com ele.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira como foi a votação no 19º paredão do BBB 24

– Davi indicou Lucas Henrique;

– Alane votou em Isabelle;

– Beatriz votou em Isabelle;

– Matteus votou em Isabelle;

– Isabelle votou em Matteus;

– Lucas Henrique votou em Matteus.