Eliminado do ‘BBB 24’, MC Bin Laden fala sobre futuro com Giovanna e revela novo nome artístico

Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, cantor disse que associação com terrorista já lhe causou problemas

Reprodução/X/@@mcbinladen MC Binn com as colegas de confinamento Fernanda e Pitel



MC Bin Laden, o 17º eliminado do “BBB 24”, marcou presença no “Café com o Eliminado”, no “Mais Você”, programa da TV Globo. Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, o funkeiro, que adotou o novo nome artístico MC Binn, abordou diversos assuntos, como seus colegas de confinamento, seu novo nome artístico e o futuro de sua relação com Giovanna. Sobre a briga com Davi, disse se arrepender da briga e não pretende alimentar a rivalidade fora do confinamento. “Ali [n hora da abriga], já estava cansado mentalmente. Sei que errei, reconheço. Vou ‘sabonetar’ para falar do Davi para não sofrer hater de ninguém. O que passou, passou. Sei que fiz uma fofoca ali, interpretei mal a história dos camarotes… Não quero saber de hater, passou. Vamos viver”, disse.

Além disso, o ex-participante elogiou Alane e Beatriz — embora considere que a segunda “passe dos limites” — e revelou ter esquecido o significado de “calabreso”, que gerou polêmica na casa após Binn acusar Davi de usar o termo para gordofobia, e não como mero meme. Após receber elogios da apresentadora pelo seu beijo em Giovanna, o MC afirmou que pretende manter apenas uma amizade com sister, com quem teve um romance dentro da casa. Sobre a mudança no nome artístico, o músico disse que já tinha essa intenção fazia tempo e que já teve problemas para entrar nos Estados Unidos, devido à associação com o terrorista Osama Bin Laden. “O nome já foi apadrinhado pelo Tadeu. Tadeu, você também é responsável, viu! Vai ser MC Binn com dois N, porque a Pitel também falava que tinha que ser Binn com dois N.”

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA