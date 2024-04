‘BBB 24’: Davi Brito é o campeão com 60,52% dos votos; veja reações dos participantes

Baiano permaneceu o favorito do público ao longo do jogo; ele concorria o prêmio de R$ 2.920,000 com Isabelle e Matteus

Reprodução/ TV Globo Davi Brito é campeão do BBB 24



O participante Davi Brito foi escolhido como o grande vencedor do Big Brother Brasil 2024, com 60,52% dos votos totais, para receber R$ 2.920,000. O baiano concorria o prêmio milionário com Isabelle e Matteus. Apesar de Davi ter conquistado inimizades durante o programa, ele teve uma forte relação com os outros finalistas. Após anunciar o resultado, é possível ver as reações de Matteus e Isabelle. Os dois vibraram e parabenizaram Davi pela vitória.

Com 60,52% dos votos, Davi é o campeão do #BBB24! Matteus é o vice-campeão com 24,50% de votos, e Isabelle ficou em terceiro lugar com 14,98% da média de votos 🏆 #RedeBBB #FinalBBB24 pic.twitter.com/i60vTtwRhU — Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2024

Com as emoções à flor da pele, Davi sai correndo pela sala da casa e se joga no chão. Matteus e Isabelle então se juntam a ele. Logo, os três saem da casa e o vencedor corre para o palco; Maycon, primeiro eliminado do programa, estava de braços abertos para recebê-lo, mas o baiano foi direto para o apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt. Durante o abraço de Davi em Tadeu, é possível ver as expressões de Luigi e Juninho.

Em outras imagens, é possível ver que Leidy Elin – que jogou as roupas de Davi na piscina após briga na casa – também abraçou e parabenizou o ganhador.

Ao final da comemoração, os finalistas se abraçam. Depois, alguns participantes se juntam – enquanto outros só ficam de longe assistindo ao momento. Matteus foi o segundo colocado, com 24,50% e Isabelle, com 14,98%. O baiano foi o segundo participante que mais enfrentou paredões no reality. Ao todo, Davi escapou de 8 paredões. Ele fica atrás apenas de Alane, que esteve em 9. Diretamente de Salvador, Bahia, Davi Brito tem 21 anos e trabalhava como motorista de aplicativo antes de entrar no programa. No Carnaval de Salvador, chegou a receber até homenagens.