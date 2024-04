‘BBB 24’ termina nesta terça-feira; saiba como será a final

Serão colocados telões nas cidades natais dos finalistas, mostrando a torcida de cada um; ganhador vai embolsar quase R$ 3 milhões livres de impostos

(Foto: Reprodução, Globo) O maior prêmio da história do programa



Nesta terça-feira (16), é a grande final do BBB 24. Matteus, Isabelle e Davi disputam o maior prêmio da história do programa, no valor de R$ 2,92 milhões. O programa, que vai ao ar logo após a novela Renascer, contará com a participação dos outros ex-participantes, incluindo quem desistiu, como foi o caso de Vanessa Lopes, e quem foi expulso, Wanessa Camargo. O elenco ficará no jardim da casa assistindo tudo, enquanto os três finalistas irão acompanhar o resultado pela TV da Sala. Telões nas cidades natais dos finalistas também irão ser colocados mostrando a torcida de cada um dos três, sendo Salvador, Davi, Manaus, Isabelle e Alegrete, Matteus. Após a revelação do grande campeão, o top 3 participará do MesaCast BBB, com apresentação de Thaís Fersoza e Ed Gama. Já na quarta-feira (17), todos os participantes serão reunidos para uma premiação às 17h e apresentam o Prêmio Gshow BBB. Ainda na quarta-feira, às 22h30, será “A Eliminação – O Reencontro”, que mostrará os melhores momentos da edição, além de matar a saudade do reality. A apresentação ficará por conta de Ana Clara, Ed Gama e a transmissão será pelo Globoplay e pelo Multishow. A votação para escolher o favorito da edição ainda está aberta e vai até a noite desta terça-feira, pelo Gshow.