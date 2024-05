‘BBB 24’: Matteus posta pedido de namoro para Isabelle

Gaúcho entregou buquê de rosas vermelhas, anel e carta para a ex-sister

Montagem: TikTok/@ Bahmatteus Os dois se abraçaram com carinho e os fãs do casal foram à loucura na internet



Os ex-BBBs Matteus e Isabelle oficializaram a relação. O gaúcho publicou um vídeo pedindo a ex-sister em namoro. No registro romântico, publicado na noite de terça (14), Matteus entrega um buquê de rosas vermelhas, um anel e uma carta à Isabelle, ao som da música “Não Sei Se Tô Solteiro”, de Matheus e Kauan e Maiara e Maraisa. Os dois se abraçaram com carinho e os fãs do casal foram à loucura na internet. Inclusive a dupla sertaneja Matheus e Kauan, que deixou um comentário no vídeo. “Essa já é oficialmente a música desse casalzão. Felicidades pra vocês”.

Veja a publicação: