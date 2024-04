Ex-BBB Key Alves assina contrato com nova liga de vôlei nos EUA

Líbero não atua em jogo oficial desde antes da entrada no ‘Big Brother Brasil’, em 2023

Reprodução/instagram Na época, Key Alves era jogadora do Osasco e entrou para o reality show após sofrer com uma lesão grave no joelho



A ex-BBB Key Alves vai voltar a atuar como jogadora de vôlei profissional pela próxima temporada da League One Volleyball, nova liga americana do esporte. A última vez que a líbero esteve em uma partida oficial da modalidade foi em 2022, antes da sua participação no Big Brother Brasil de 2023. Na época, Key Alves era jogadora do Osasco e entrou para o reality show após sofrer com uma lesão grave no joelho. Aos 25 anos, a atleta também teve passagens por clubes tradicionais do vôlei brasileiro, como São Bernardo, Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros. Em 2018, a ex-BBB foi campeã do Sul-Americano sub-18 com a Seleção Brasileira e foi eleita a melhor líbero da competição em Lima.

