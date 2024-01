‘BBB 24’: Maycon é o primeiro eliminado; Rodriguinho fica com a liderança

O brother ficou 8,46% dos votos na disputa contra Giovanna e Yasmin Brunet, que receberam 42,20% e 49,34% respectivamente

Reprodução/TV Globo Maycon é o primeiro eliminado do 'BBB 24'



Maycon se tornou o primeiro eliminado do “BBB 24”, nesta quinta-feira, 11. O brother ficou 8,46% dos votos na disputa contra Giovanna e Yasmin Brunet, que receberam 42,20% e 49,34% respectivamente. Nesta primeira etapa do reality show, diferente das outras edições, os votos do público são para os participantes ficar na casa. Após a saída de Maycon, os sobreviventes participaram da prova do líder da semana. Quem se deu melhor foi Rodriguinho, o novo líder da semana. Assim que recebeu o colar do líder, o cantor precisou colocar três colegas “na mira”. Os escolhidos foram Breatriz, Davi e Isabelle.