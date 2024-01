Participante do ‘BBB 24’ revela relacionamento com traficante internacional: ‘Chorava por ele’

Segundo Deniziane, ela conheceu o homem através do Instagram e ficou completamente apaixonada

Reprodução/TV Globo Deniziane Ferreira durante participação no 'BBB 24'



Deniziane Ferreira, participante do BBB 24, revelou ter vivido um romance com um homem que foi preso por tráfico internacional antes de entrar no reality show. A história veio à tona novamente após um vídeo em que ela conta sobre o relacionamento circular nas redes sociais. Segundo Deniziane, ela conheceu o homem através do Instagram e se apaixonou. Em um relato emocionado, a sister afirmou que o rapaz falava sobre “coisas úteis da vida” e que isso a encantou. Ela comparou o affair a Christian Grey, personagem do livro “Cinquenta Tons de Cinza”, e disse que o encontro foi perfeito, com beijos ao pôr do sol. No entanto, a relação acabou esfriando e Deniziane descobriu, ao pesquisar sobre o homem nas redes sociais, que ele havia sido preso por tráfico internacional de drogas. A descoberta foi um choque para a participante, que ficou assustada com a situação. Após deixar a prisão, o homem tentou se desculpar com Deniziane, mas ela decidiu não dar continuidade ao relacionamento.