‘BBB 24’: Tadeu Schmidt faz piada com cena de Yasmin na casa; assista

Nas redes sociais, o apresentador reencenou um momento cômico de Yasmin Brunet no programa

Reprodução / Instagram / @tadeuschmidt Tadeu Schmidt brincou com a participante Yasmin Brunet no Instagram



O apresentador Tadeu Schmidt brincou com a participante Yasmin Brunet, do BBB 24, em um novo vídeo publicado em seu Instagram nesta quarta-feira (13). Com a mulher, Ana Cristina Schmidt, e outros amigos, Tadeu reencenou um momento cômico de Yasmin no programa. No vídeo, Tadeu brinca com o “alinhador de chakras” que Yasmin usou na casa – que se tornou meme após as várias brigas ao longo do programa. “Até agora não sei se era pra girar no sentido horário ou anti-horário”, escreveu. “Explica aí, Yasmin… Sucesso!”, completou. Yasmin foi eliminada na terça com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou um paredão contra Lucas Henrique, que somou 16,84% dos votos, e Isabelle, que recebeu 2,40%. Na ocasião, o programa alcançou o maior nível de audiência desde a final do BBB 22, que teve o ator Arthur Aguiar como vencedor.

Tadeu havia postado também uma mensagem de carinho e fotos com a ex-participante logo após a eliminação. “Yasmiiiiiiiiiiiiin!!!! Seja bem-vinda de volta!!! Você cumpriu seu objetivo: mostrou quem você é! Mulher maravilhosa, com jeito de menina, que viveu momentos que levaram à eliminação, mas principalmente viveu momentos incríveis, divertidíssimos! Tem muita gente que gosta mais ainda de você, agora! Sucesso, Sereia!!!”, escreveu.

Veja vídeo

*Com informações do Estadão Conteúdo