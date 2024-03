Após ser eliminada do ‘BBB 24’, Yasmin Brunet revela por que não levou casa para o Tá Com Nada

Em conversa com Ed Gama e Thais Fersoza, atriz também falou sobre rivalidade com o Davi e comentários machistas de colegas de confinamento

Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet participa do "Bate-Papo BBB" após sair do confinamento



Após sair do “BBB 24” eliminada com 80,76% dos votos, a modelo e atriz Yasmin Brunet concedeu uma entrevista ao programa “Bate-Papo BBB”, onde refletiu sobre sua participação no reality show. Ela concordou que não se encaixou no jogo e admitiu que não sabia ao certo o que estava fazendo lá dentro, apesar de ter “dado o seu melhor”. Durante a conversa, Yasmin explicou o motivo de ter desenvolvido um “ranço” por Alane, mencionando que a atitude da participante em relação às estalecas a incomodou bastante. A paraense cobrou algo que, na opinião de Yasmin, “não tinha moral” para fazer. Em um dos pontos altos do bate-papo com os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza, a ex-participante assistiu a um vídeo de uma discussão com Davi e comentou sobre a rivalidade com o brother, ressaltando que é difícil precisar como tudo começou. Ela também falou sobre a convivência na casa, negando que tenha perseguido Davi e destacando que não mudaria sua postura para agradar ao público.

No entanto, ficou pasma ao descobrir que o baiano não queria e eliminação de todos os “camarotes”, como pensava. Yasmin assistiu ao vídeo original que gerou a fofoca sobre Davi supostamente estar contra os famosos da casa, expressando sua indignação com a situação. Além disso, ela ficou chocada com os comentários de Rodriguinho sobre seu corpo, revelando que confiar nas pessoas pode levar a decepções. Durante a entrevista, a modelo revelou que pretende manter a amizade com Leidy Elin após o programa e comentou sobre o suposto fim do relacionamento de Lucas Buda com a esposa, após entrada de Michel ao vivo. Por fim, ela explicou o motivo de não ter colocado a casa no Tá Com Nada, afirmando que foi alertada pela produção no confessionário de que poderia ser penalizada.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA