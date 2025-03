BBB 25: Brothers detonam Aline após dinâmica do Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (11), participantes notaram que a sister frequentemente rotula os outros como ‘mentirosos’

Reprodução/Globoplay Maike, visivelmente incomodado, comentou sobre a atitude de Aline



Thamiris, Gracyanne, Renata e Maike criticaram na madrugada desta terça-feira (11) à postura de Aline no quadro Sincerão do BBB 25. Os participantes notaram que a sister frequentemente rotula os outros como “mentirosos”. Maike, visivelmente incomodado, comentou sobre a atitude de Aline, enquanto Thamiris afirmou que tudo o que Aline não consegue recordar é tratado como uma mentira.

Thamiris também não poupou críticas a Vinícius, chamando-o de “planta” e sugerindo que ele prioriza seus próprios interesses em detrimento dos demais. Renata, por sua vez, discordou dessa visão, ressaltando que Vinícius já teve desavenças com outros participantes, o que contradiz a ideia de que ele não se envolve nas dinâmicas da casa.

Maike, por sua vez, expressou sua preocupação com a possibilidade de Thamiris ser eliminada no próximo Paredão, que contará com Aline e Vinícius. Ele acredita que a audiência pode estar se identificando mais com a personalidade de Aline, o que poderia prejudicar Thamiris na votação.

